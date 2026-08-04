Elektrikli MINI Countryman E\'nin Fiyatı Artıyor

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli modelleri etkileyen vergi düzenlemeleri premium segmentte fiyat değişimlerine yol açmaya devam ediyor. Bu kapsamda tamamen elektrikli MINI Countryman E de yeni vergi diliminden etkilenen modeller arasına katıldı.

Premium elektrikli SUV artık %55 ÖTV diliminde yer alıyor. Bu değişiklik, modelin Türkiye satış fiyatına doğrudan yansıdı ve fiyat yaklaşık 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Daha önce %40 ÖTV diliminde bulunan model, matrah limitinin aşılması nedeniyle daha yüksek bir vergi oranıyla fiyatlandırılmaya başlandı.

2 Temmuz 2025 tarihinde %10 ÖTV diliminden çıkan model, ilk etapta %40'lık vergi dilimine geçerek yaklaşık 1,9 milyon TL seviyesinden 2,8 milyon TL bandına yükselmişti. Son vergi düzenlemesiyle birlikte araç bu kez %55 ÖTV dilimine dahil oldu ve fiyatı bir kez daha artış gösterdi.