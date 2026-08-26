Elektronik Arızalar Yolda Kalma Vakalarını Artırıyor - Son Dakika
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Elektronik Arızalar Yolda Kalma Vakalarını Artırıyor

Elektronik Arızalar Yolda Kalma Vakalarını Artırıyor
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Otomobillerin dijitalleşmesi, BCM arızaları nedeniyle yolda kalma olaylarını iki kat artırdı.

Günümüz otomobilleri mekanik yapılarından çok bilgisayar sistemlerine dayanıyor. Ancak bu dijitalleşme, yolda kalma vakalarını da artırdı. The Telegraph'ın verilerine göre, araçların elektrik akışını yöneten Gövde Kontrol Modülü (BCM) arızaları son yıllarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geldi.

The Automobile Association'ın verileri, elektronik kontrol ünitelerinden kaynaklanan yolda kalma vakalarının 6 yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Geçen yıl bu sistemlerle bağlantılı 36 binden fazla olay kaydedildi. BCM, ışıklar ve kapı kilitleri gibi birçok işlevi tek modülden yönetiyor. Bu durum, tek bir hata nedeniyle aracın kilitlenmesine veya çalışmamasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, araçların bu hassas bilgisayar ünitelerine bağımlılığının artmasını arızaların temel nedeni olarak görüyor. 2019-2020 döneminde BCM kaynaklı yardım çağrıları 18 bin 295 iken, son 12 ayda 36 bin 448'e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektronik Arızalar Yolda Kalma Vakalarını Artırıyor - Son Dakika

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