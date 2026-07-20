F1'de Algoritmaların Etkisi - Son Dakika
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F1'de Algoritmaların Etkisi

F1\'de Algoritmaların Etkisi
20.07.2026 18:41
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Belçika GP'de yazılım sorunları sürücü performansını etkiledi, Russell ve Antonelli arasındaki fark dikkat çekti.

Formula 1'de bu sezon en büyük fark yaratıcı, sürücü veya motor değil, algoritmalar olabilir. Belçika Grand Prix'si, sürücülerin tam olarak anlamadığı yazılımın yarışları nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu. Kimi Antonelli altıncı galibiyetini alırken, takım arkadaşı George Russell açıklanamayan bir elektrik gücü kaybı nedeniyle Lewis Hamilton ile çarpıştı ve yarış dışı kaldı.

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes motorlu tüm araçları etkileyen bir yazılım sorunundan şikayet etti. Eski şampiyon Damon Hill, Russell'ın arabasının Antonelli'ninkine göre farklı performans göstermesini garip buldu. Cumartesi elemelerinde Russell, Antonelli'nin gerisinde kaldığını ve 'bir elim arkamda' hissettiğini söylemişti.

Algoritmalar, güç dağıtımını sürücünün gaz pedalı kullanımından bağımsız olarak belirliyor. Dağıtım haritaları, aracın pistteki konumuna göre enerji salınımını ayarlıyor. Batarya olmadan araç yarı güçte çalışıyor. Bu durum sadece Mercedes'i değil, diğer takımları da etkiliyor. McLaren'dan Oscar Piastri, sezon başında bilgisayar kararlarının sonuçları eleştirmişti. Russell, Macaristan Grand Prix'sinde daha iyi bir performans umuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1, Teknoloji, Mercedes, Otomobil, Yazılım, Spor, Son Dakika

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