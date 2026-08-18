Ferrari'nin Elektrikli Modeli 39,6 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika
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Ferrari'nin Elektrikli Modeli 39,6 Milyon Dolarla Satıldı

Ferrari\'nin Elektrikli Modeli 39,6 Milyon Dolarla Satıldı
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Ferrari'nin özel elektrikli modeli 'Chassis 0', Monterey'de 39,6 milyon dolara müzayedede satıldı.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin 'Chassis 0' adını verdiği özel üretim elektrikli modeli, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Monterey Otomobil Haftası kapsamındaki yardım müzayedesinde satıldı. RM Sotheby's müzayede evi, aracın başlangıçta tahmin edilen 1,1 milyon dolar değerinin 36 katına, yani yaklaşık 39,6 milyon dolara alıcı bulduğunu açıkladı.

İtalyanca 'ışık' anlamına gelen Luce, mayıs ayında tanıtıldığında Ferrari'nin alışılagelmiş keskin hatlarından farklı baloncuk formundaki tasarımı nedeniyle bazı hayranların tepkisini çekmiş, tanıtımın ardından şirketin Milano borsasındaki hisseleri yüzde 8'den fazla değer kaybetmişti. Ferrari USA tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tüm gelirin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ferrari Vakfına aktarılacağı bildirildi.

Dört tekerleğinin her birinde ayrı bir elektrikli motor bulunan 'Chassis 0', ışık açısına göre yeşilden mor renge dönen özel bir sedefli dış kaplamaya ve Perla Le Mans metalik deri iç tasarıma sahip. Aracın, Maranello'daki fabrikada tamamlandıktan sonra 2027 yılının ilk çeyreğinde ismi açıklanmayan sahibine teslim edileceği belirtildi. Mayıs ayında tanıtılan ve 550 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulan standart Luce modellerinin teslimatlarının ise 2026 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin Elektrikli Modeli 39,6 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika

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