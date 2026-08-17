Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce 40 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika
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Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce 40 Milyon Dolara Satıldı

Ferrari\'nin Elektrikli Modeli Luce 40 Milyon Dolara Satıldı
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Ferrari'nin Luce modeli, 40 milyon dolara satılarak müzayedede rekor kırdı. Gelir, eğitim için bağışlanacak.

Ferrari'nin ilk tam elektrikli modeli Luce'nin özel üretim bir versiyonu, California'da düzenlenen Sotheby's hayır müzayedesinde 40 milyon dolara satıldı. Bu satış, açık artırmada satılan yeni bir otomobil için en yüksek fiyat olarak rekor kırdı. Gelir, Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak.

iPhone'un tasarımcısı Sir Jony Ive'ın imzasını taşıyan Luce, mayıs ayında tanıtıldığında büyük tartışmalara yol açmıştı. Bazı yorumcular, markanın geleneksel tasarım çizgisinden uzaklaştığını ve pilli, beş koltuklu bir modelle Ferrari'nin kimliğinden ödün verdiğini öne sürdü. Eleştiriler sonrası Ferrari hisseleri değer kaybetti.

Luce, Ferrari'nin elektrikli araç pazarına ilk adımı. Bu pazara bugüne kadar Tesla ve Çinli üreticiler hakimdi. Sotheby's, satılan aracın özel jantlar, kişiye özel frenler ve sınırlı sayıda üretilen beyaz kaplamasıyla dikkat çektiğini belirtti. 2025'te başka bir müzayedede Daytona SP3, 26 milyon dolara satılarak benzer bir rekor kırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce 40 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce 40 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika
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