Ferrari ve Mercedes Spa'da Yarışacak - Son Dakika
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Ferrari ve Mercedes Spa'da Yarışacak

17.07.2026 13:01
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Leclerc, Mercedes'in güçlü olduğunu ancak Ferrari'nin öne çıktığını belirtti.

Spa, Mercedes W17'nin gücünü gösterebileceği bir pist olarak görülüyor, ancak aynı durum Ferrari'nin Charles Leclerc ile George Russell'ı yenerek zirveye çıktığı Silverstone'da da geçerliydi. Kimi Antonelli araç sorunlarıyla yarış dışı kalırken Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Leclerc, Mercedes'in hala favori olduğunu ancak Silverstone'daki galibiyetlerinin sürpriz olduğunu belirtti. Antonelli ise Mercedes'in hızlı olacağını ancak Ferrari'nin özellikle sıralamalarda ekstra zaman bulduğu için göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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