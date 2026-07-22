Ford'dan 387.911 SUV için geri çağırma - Son Dakika
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Ford'dan 387.911 SUV için geri çağırma

Ford\'dan 387.911 SUV için geri çağırma
22.07.2026 22:21
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Ford, ikinci sıra koltuk sorunları nedeniyle 387.911 SUV aracını geri çağırıyor.

Ford, 387.911 SUV aracını, ikinci sıra koltukların çarpışma sırasında yolcuyu yeterince sabitleyememesi riskiyle geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kolay giriş için kullanılan koltuk anahtarının sıkışarak koltukların beklenmedik şekilde kilitlenmesine veya kaymasına neden olabileceğini bildirdi.

Geri çağırma, 2020-2027 Aviator ve 2020-2026 Explorer modellerini kapsıyor. Araç sahipleri, yerel bayilerine giderek ücretsiz olarak anahtar çerçevesinin incelenip değiştirilmesini sağlayabilir. NHTSA, geçici bilgilendirme mektuplarının 27 Temmuz'da postalanmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford'dan 387.911 SUV için geri çağırma - Son Dakika

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