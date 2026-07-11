Ford İhracat Şampiyonu, Otomotiv Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Ford İhracat Şampiyonu, Otomotiv Ödülleri Dağıtıldı

Ford İhracat Şampiyonu, Otomotiv Ödülleri Dağıtıldı
11.07.2026 12:21
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Otomotiv sektörü, 20 yılda 19 kez Türkiye'nin ihracat lideri oldu; Ford ilk sırayı aldı.

Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, son 20 yılda 19 kez Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotivde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 133 firma platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörünün Türkiye sanayisinin dünya arenasında yüz akı olduğunu belirterek, sektörün Avrupa’da beşinci, dünyada ise 13. büyük üretim üssü olduğunu söyledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise ihracatçıların Türkiye’nin büyüme hikayesinin öncüleri olduğunu vurgulayarak, tüm ihracatçıları ve çalışanları tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Ford İhracat Şampiyonu, Otomotiv Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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