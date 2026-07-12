Ford Kanada'da İş Sözleşmesi Anlaşması

Ford Kanada ve Unifor, Kanada'da 5.000'den fazla sendikalı çalışanı kapsayan üç yıllık ulusal iş sözleşmesi için geçici anlaşmaya vardı. Anlaşma, Ford-Unifor üyelerinin onayına sunulacak.

Ford Kanada, ulusal merkez, üç araç montaj ve motor üretim tesisi, üç parça dağıtım merkezi ve üç Bağlantı ve İnovasyon merkezi ile faaliyet göstermektedir. Şirket Kanada'da yaklaşık 6.500 kişiyi istihdam etmekte, bayilerde ise 20.000 kişi çalışmaktadır.