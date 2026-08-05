Ford Otosan'ın 2026 İlk Yarısı: Karlılık %40 Düştü - Son Dakika
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Ford Otosan'ın 2026 İlk Yarısı: Karlılık %40 Düştü

Ford Otosan\'ın 2026 İlk Yarısı: Karlılık %40 Düştü
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Ford Otosan, 2026'nın ilk yarısında 10,34 milyar TL net kar elde etti, geçen yıl %40 geriledi.

Ford Otosan, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde 10,34 milyar TL net kar elde etti; geçen yılın aynı döneminde 17,16 milyar TL olan net kar böylece yaklaşık %40 geriledi.

Karlılıktaki daralmada yüksek enflasyon ortamında artan üretim ve operasyonel maliyetler, iç ve dış pazardaki talep dengeleri ile marj baskıları etkili oldu. Yüksek faizler iç pazarda taşıt kredilerine erişimi kısıtlarken, Avrupa pazarındaki zayıf büyüme de otomotiv sektörüyle birlikte Ford Otosan'ın performansına yansıdı. Şirket, karlılık daralmasına rağmen güçlü ihracat kapasitesi ve yatırımlarıyla Türkiye otomotiv üretimindeki lider konumunu sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ford Otosan, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford Otosan'ın 2026 İlk Yarısı: Karlılık %40 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ford Otosan'ın 2026 İlk Yarısı: Karlılık %40 Düştü - Son Dakika
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