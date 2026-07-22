Ford ve Geely'den Önemli Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ford ve Geely'den Önemli Anlaşma

Ford ve Geely\'den Önemli Anlaşma
22.07.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ford, Almussafes fabrikasını Geely'ye satacak, elektrikli araç üretimi için kapı açılacak.

ABC gazetesinin haberine göre, Ford Motor ve Çinli Geely, ABD'li otomobil üreticisinin Valensiya yakınlarındaki Almussafes fabrikasının bir kısmını satmasını içeren önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Geely'nin İspanya'da elektrikli araç üretmesinin önünü açıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, duyurunun Perşembe günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick'in fabrikayı ziyareti sırasında yapılması bekleniyor. Ford ve Geely, mesai saatleri dışında gönderilen e-posta taleplerine hemen yanıt vermedi.

ABC'ye göre anlaşma, Volvo, Polestar ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındıran Geely'ye Avrupa Birliği içinde bir üretim üssü sağlayacak. Böylece Geely, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan AB tarifelerinden kaçınırken Avrupa pazarına doğrudan erişim elde edecek.

Ford için ise anlaşma, fabrika altyapısının ortak kullanımı yoluyla sabit maliyetleri düşürecek ve Almussafes'teki işleri ve üretimi korumaya yardımcı olacak. Fabrikanın geleceği, birkaç modelin üretiminin durdurulması ve Kuga modeline bağımlılık nedeniyle belirsizlik taşıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Geely, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford ve Geely'den Önemli Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı
Venezuela’da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm Venezuela'da Hantavirüs Nedeniyle 3 Ölüm
Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres’in yerine Infantino’yu önerdi Trump, görev süresi yıl sonunda dolan BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine Infantino'yu önerdi
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 22:53:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ford ve Geely'den Önemli Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.