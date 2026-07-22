Ford ve Geely\'den Önemli Anlaşma

ABC gazetesinin haberine göre, Ford Motor ve Çinli Geely, ABD'li otomobil üreticisinin Valensiya yakınlarındaki Almussafes fabrikasının bir kısmını satmasını içeren önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Geely'nin İspanya'da elektrikli araç üretmesinin önünü açıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, duyurunun Perşembe günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick'in fabrikayı ziyareti sırasında yapılması bekleniyor. Ford ve Geely, mesai saatleri dışında gönderilen e-posta taleplerine hemen yanıt vermedi.

ABC'ye göre anlaşma, Volvo, Polestar ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındıran Geely'ye Avrupa Birliği içinde bir üretim üssü sağlayacak. Böylece Geely, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan AB tarifelerinden kaçınırken Avrupa pazarına doğrudan erişim elde edecek.

Ford için ise anlaşma, fabrika altyapısının ortak kullanımı yoluyla sabit maliyetleri düşürecek ve Almussafes'teki işleri ve üretimi korumaya yardımcı olacak. Fabrikanın geleceği, birkaç modelin üretiminin durdurulması ve Kuga modeline bağımlılık nedeniyle belirsizlik taşıyordu.