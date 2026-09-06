Ford ve General Motors, yavaşlayan satışlara karşı savunma ve enerji depolamaya yöneliyor

General Motors ve Ford Motor, yüzyıllık rekabetlerini ABD askeri sözleşmeleri ve enerji depolama sistemlerine genişletiyor. Geleneksel otomobil talebi soğurken araç satışları yavaşlıyor; iki otomotiv devi de endüstriyel operasyonlarını çeşitlendirmek için askeri araç programları ve dev şebeke ölçekli güç projelerine yöneliyor.

Ford, bu yıl General Motors'a katılarak ABD askeri sözleşmeleri başvurusunda bulundu. CNBC'ye göre ABD yönetimi, yerli otomobil üreticilerinden seri üretim uzmanlıklarından yararlanmak üzere onlara yaklaştı. GM Defense, askeri şartnamelere uygun Piyade Birlik Aracı'nı (Infantry Squad Vehicle) off-road Chevrolet Colorado ZR2 orta boy kamyonet mimarisini kullanarak geliştirdi. Ford ise eski İngiliz askeri filolarını yenilemek için Ranger kamyonetleriyle teklif veriyor ve Gear Patrol'dan Ranger Pickup hattı için taktiksel onay aldı.

Wall Street analistleri, bu savunma çabalarının toplam kurumsal gelirin küçük bir kısmını oluşturduğunu ancak değerli yeni operasyon alanları yarattığını belirtiyor. Morningstar kıdemli hisse senedi analisti David Whiston CNBC'ye, Ford'un aslında GM'nin savunma sözleşmelerindeki liderliğini takip ettiğini söyledi; her iki firma da istikrarlı devlet programlarıyla ticari araç satışlarındaki yavaşlamayı dengelemeye çalışıyor.

Savunma girişimlerinin yanı sıra her iki otomobil üreticisi de enerji depolama sistemlerine (ESS) büyük yatırım yapıyor. Küresel ESS pazarının 2024'te 668,7 milyar dolardan 2034'e kadar 5,12 trilyon dolara büyümesi öngörülüyor. LG Energy Solution'un ABD enerji depolama bölümü başkan yardımcısı Devon Wilson, son sektör etkinliğinde ülkenin devasa bir temel elektrik ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Otomobil üreticileri, EV batarya tesislerine milyarlarca dolar harcadıktan sonra bu talebi karşılamak için mevcut batarya üretim kapasitelerini konumlandırıyor. General Motors, Tennessee'deki Ultium Cells ortak girişimiyle depolama hücreleri üretiyor; Redwood Materials ile ikinci ömür batarya geri dönüşümünde ortaklık yapıyor ve Denver merkezli Peak Energy ile şebeke ölçeği için sodyum iyon piller geliştiriyor. Ford ise Aralık ayında enerji işine başlamak için 2 milyar dolarlık yatırım açıkladı; bu, SK On ile kurduğu Kentucky batarya fabrikasını 2027 sonuna kadar enerji depolama birimleri üretecek şekilde dönüştürmeyi içeriyor.

Sektör analistleri, bu yeni girişimlerin geleneksel otomobil satışlarının en üst sırasıyla hemen eşleşmeyeceğini ancak gerekli operasyonel esnekliği sağladığını vurguluyor. Morningstar analisti David Whiston, enerji depolama pazarına girmenin, boşta kalan EV fabrika kapasitesinin büyüyen veri merkezi sektörüne hizmet etmek için kullanılması açısından mantıklı olduğunu söyledi. Şirketler savunma tekliflerini ve enerji altyapısı zaman çizelgelerini 2020'lerin sonuna doğru ölçeklendirirken, bu endüstriyel geçişler Detroit otomobil üreticilerinin miras üretim varlıklarını kullanma biçiminde stratejik bir değişime işaret ediyor.