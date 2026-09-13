Ford, yakıt deposu sorunu nedeniyle ABD'de 223 bin 500 aracını geri çağırıyor
ABD merkezli Ford, yakıt deposu sorunları nedeniyle ABD'de yaklaşık 223 bin 500 aracını geri çağırıyor. Şirket, geri çağırma kararının araçlardaki yakıt deposu problemlerinden kaynaklandığını bildirdi.
Ford, yakıt deposu sorunları nedeniyle ABD'de yaklaşık 223 bin 500 aracını geri çağırıyor.
Şirket, araçların yakıt deposu problemleri sebebiyle geri çağrıldığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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