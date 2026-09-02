Fransız üretici Türkiye otomobil pazarında zirveyi bırakmadı
ODMD raporuna göre, Fransız otomobil üreticisi Türkiye'de en çok satan marka oldu. Lider, en yakın rakibine neredeyse iki kat fark atarak satış adetlerinde açık ara öne geçti.
ODMD'nin raporu, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarını ortaya koydu. Fransız üretici, en yakın rakibini neredeyse ikiye katlayarak zirveye yerleşti.
Listede diğer markaların sıralaması da dikkat çekiyor. Ancak en dikkat çekici performans, lider markanın satış adetlerindeki büyük fark oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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