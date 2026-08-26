Gabriel India, HL Klemove ile Ortak Girişim Kurdu - Son Dakika
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Gabriel India, HL Klemove ile Ortak Girişim Kurdu

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Gabriel India, HL Klemove ile otonom sürüş ürünleri geliştirmek için ortak girişim kurdu.

Merkezi Pune'de bulunan ve ANAND Group'un amiral gemisi olan Gabriel India, Çarşamba günü Güney Kore merkezli HL Klemove Corporation ile stratejik bir ortak girişim kurduğunu ve HL Klemove India Private Limited'de hissedar olduğunu açıkladı. Şirkete göre bu, otonom sürüş, ADAS ve otomotiv elektroniği alanına giriş anlamına geliyor.

Borsa bildirimine göre Gabriel India, HL Klemove India'da yüzde 30 eksi bir hisseyi 98,44 milyon dolara (yaklaşık 935 crore rupi) satın alacak. Ödeme iki taksitte yapılacak: yüzde 75'i kapanışta, yüzde 25'i 18 ay vadeli olarak. ANAND Group'un birleşme ve satın almalardan sorumlu Başkan Yardımcısı Jaisal Singh, bu ortak girişimin büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Ortak girişim; radar, ön kamera, lidar, otomatik sürüş ve park kontrol üniteleri ile gömülü ADAS yazılımı dahil otonom sürüş ve otomotiv elektroniği ürünleri geliştirip üretecek ve satacak. HL Klemove India'nın ADAS radar ve akıllı kamera üretimini Hindistan'da yerelleştirdiği belirtildi. HL Klemove'un 2.700'den fazla patenti bulunuyor ve 2025'te yaklaşık 1,8 trilyon KRW gelir elde etti.

Gabriel India ayrıca Temmuz 2026'da HL Mando Anand India Private Limited'de yüzde 28,99 hisseyi 2.231 crore rupi karşılığında satın alacağını duyurdu. Bu satın alma, 'Project Jupiter' kapsamında ve hissedar onayına tabi. Ödemenin bir kısmı, Asia Investments Private Limited'e 1.305,89 rupi fiyatla 1,44 crore hisse ihracıyla finanse edilecek. Böylece promoter hissedarlığı yüzde 42,67'den yaklaşık yüzde 46,98'e çıkacak. Ayrıca Mahendra K. Goyal Grup CEO'su ve Genel Müdür olarak göreve başladı. Gabriel India, ilk çeyrek FY27'de konsolide gelirini yıllık bazda yüzde 13,7 artırarak 1.426 crore rupiye çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Gabriel India, HL Klemove ile Ortak Girişim Kurdu - Son Dakika

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