GAC, FAW'ın ortak girişim hissesinin bir kısmını satın alacak
Guangzhou Automobile Group (GAC), Pazartesi günü FAW Group ile niyet mektubu imzalayarak FAW'ın araç üretim ortak girişimindeki hissesinin bir kısmını satın alacağını duyurdu. İşlem, hisse ihracı ve planlanan sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.
Guangzhou Automobile Group (GAC), Pazartesi günü FAW Group ile bir niyet mektubu imzaladı. Anlaşmaya göre GAC, FAW'ın araç üretim ortak girişimindeki hissesinin bir kısmını satın alacak.
İşlem, hisse ihracı ve planlanan sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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