Geely, Ford ile Elektrikli Araç Üretim Anlaşması Yaptı - Son Dakika
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Geely, Ford ile Elektrikli Araç Üretim Anlaşması Yaptı

Geely, Ford ile Elektrikli Araç Üretim Anlaşması Yaptı
23.07.2026 16:51
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Geely, Ford'un Valencia tesisinde elektrikli araç üretim hakkı kazanarak AB'de üretim yapacak.

Geely, Ford Motor Company'nin İspanya'nın Valencia kentindeki Almussafes tesisinde bulunan atıl montaj hattında elektrikli araç üretecek. Bu anlaşma, Geely'ye AB'de ilk araç üretim sahasını kazandırarak Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan tarifeleri aşmasını sağlayacak. Sanchez, anlaşmanın tesisteki üretim ve endüstriyel faaliyeti korumayı amaçladığını belirtti. Ford'un ABD dışındaki en büyük fabrikası olan tesis, Ford'un 2023'te Avrupa operasyonlarını küçültmesinin ardından yıllık 450 bin araçlık kapasitesinin dörtte birinden azıyla çalışıyordu.

Anlaşma, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirmesinden iki yıl sonra geldi. Bu önlemler, Çinli üreticileri ihracat yapmak yerine blok içinde üretim yapmaya teşvik etti. BYD Macaristan'da fabrika kurarken, Chery Nissan'ın Barselona'daki eski tesisini devraldı, SAIC İspanya'da üretim planları yapıyor ve Leapmotor Stellantis ile Polonya'daki ortaklığıyla araç montajı yapıyor. Avrupa otomotiv sektörü zayıf talep, artan enerji ve işçilik maliyetleri ve pahalı elektrikli araç dönüşümüyle boğuşuyor. Volkswagen, on binlerce işi kesmeyi ve üretim kapasitesini düşürmeyi içeren büyük bir yeniden yapılanma sürecinde. Stellantis de Paris yakınlarındaki fabrikada 2028'e kadar üretimi sonlandıracağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Valencia, Otomobil, Ekonomi, Geely, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Geely, Ford ile Elektrikli Araç Üretim Anlaşması Yaptı - Son Dakika

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