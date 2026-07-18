Gençler İçin Sürüş Zorluğu Artıyor - Son Dakika
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Gençler İçin Sürüş Zorluğu Artıyor

18.07.2026 18:51
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Yüksek maliyetler ve uzun bekleme süreleri, gençlerin ehliyet almasını zorlaştırıyor.

Uzun süredir araba kullanmayı öğrenmek bir geçiş töreni olarak görülüyor; 17 yaşına gelir, direksiyon başına geçer ve biraz özgürlük kazanırsınız. Ancak birçok kişi için bu imkansız hale geliyor. Confused.com'un yeni araştırması, direksiyon sınavı randevularındaki değişiklikler, uzun bekleme süreleri, sigorta primleri ve araç maliyetleri nedeniyle genç sürücülerin yola çıkmasının giderek zorlaştığını ortaya koydu.

Ehliyet almadan önce sürücü adayları ortalama 18,5 saatten fazla direksiyon dersi alıyor ve bu da en az 777 sterline mal oluyor. Pratik sınavı tekrarlamak zorunda kalanlar için maliyetler daha da artıyor. 2023 ile 2025 arasında 17-24 yaş arası gençler tarafından 2,3 milyondan fazla pratik sınav yapıldı ve neredeyse yarısı başarısız oldu. Başarısız olanlar iki kez sınava girdiğinde toplam maliyet 924 sterlini buluyor.

Bekleme süreleri de maliyeti artırıyor. Pratik sınav bekleme süreleri ortalama 12,3 hafta, ancak bazı bölgelerde 25 haftayı buluyor. Bu gecikmeler, sürücü adaylarının teorik sınav sertifikasının süresinin dolmasına ve yeniden para ödemesine neden olabiliyor. Gençlerin yüzde 35'i ehliyet masraflarını karşılamak için sosyalleşme ve alışveriş gibi harcamalarını kısarken, yüzde 19'u masraflar nedeniyle ehliyet almayı düşünmediğini belirtiyor. Yüzde 22'si ise araba kullanamamanın iş fırsatlarını sınırladığını söylüyor.

Confused.com, genç sürücülere yardımcı olmak için bir maliyet hesaplayıcısı oluşturdu. Bu araç, en popüler ilk arabalar arasında sigorta primleri, araç satın alma fiyatı, yakıt ve vergi gibi masrafları karşılaştırarak yeni sürücülerin bilinçli karar vermesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Gençler İçin Sürüş Zorluğu Artıyor - Son Dakika

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