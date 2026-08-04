GetGo'dan Güvenli Sürüş Uyarısı - Son Dakika
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GetGo'dan Güvenli Sürüş Uyarısı

GetGo\'dan Güvenli Sürüş Uyarısı
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GetGo, emniyet kemeri takmayan kullanıcıları cezalandıracağını açıkladı. İhlaller ciddi yaptırımlar doğurabilir.

GetGo, güvenli olmayan sürüşlerde bulunan kullanıcıların cezalandırılacağını ve cezanın ihlalin ciddiyetine göre değişeceğini bildirdi. Bu açıklama, 2 Ağustos'ta SG Road Vigilante Facebook grubunda yayınlanan bir fotoğrafın ardından geldi. Fotoğrafta, siyah bir Mazda sedanın sunroof'undan dört küçük çocuğun baş ve üst gövdelerinin dışarıda olduğu görülüyor. En soldaki çocuk ise bacakları aracın içinde olacak şekilde araç tavanında oturuyor. Hiçbirinin emniyet kemeri takmadığı belirtiliyor.

Singapur Kara Taşımacılığı Kanunu'na göre, tüm sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu. 1.35 metrenin altındaki yolcular için uygun çocuk koltuğu veya emniyet kemeri kullanılması gerekiyor. Bu kurala uymayanlar üç aya kadar hapis veya 1.000 dolara kadar para cezası veya her ikisiyle cezalandırılıyor.

GetGo konuyla ilgili kullanıcıyla iletişimde olduklarını ve bu ihlali kendilerine bildirdiklerini açıkladı. Şirket, kullanım koşullarının tüm kullanıcıların trafik yasalarına uymasını ve araçları her zaman güvenli sürmesini gerektirdiğini, emniyet kemeri takılmasının da buna dahil olduğunu vurguladı. Ayrıca, kullanıcılarının, sürücülerin veya diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atan davranışları onaylamadıklarını ifade etti.

Firma, politikaları doğrultusunda uygun aksiyonu alacağını, ciddi durumlarda hesabın derhal askıya alınabileceğini ve tekerrür eden ihlallerde kullanıcının platformdan men edilebileceğini söyledi. Olayla ilgili polise rapor verilip verilmediği bilinmezken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şirketin web sitesindeki şartlara göre, kiralayanlar kiralama süresi boyunca trafik kurallarına uymakla yükümlü. Şirket bir ceza veya yaptırım alırsa, kiralayanın bilgilerini yetkililere iletecek ve 20 dolarlık işlem ücreti alacak. Ayrıca, kiralayanın araçta çocuk koltuğu bulundurup bulundurmadığı bilinmiyor; GetGo'nun SSS sayfasında araç koltukları veya boosters sağlamadığı belirtiliyor. 29 Temmuz'da bir adam, 2025 Ekim'de sarı Porsche'sinin arkasında oturan iki oğlu görüntüleri nedeniyle 14 yaşından küçük çocukların güvenliğini tehlikeye atan pervasız davranıştan mahkum edilmiş ve 5.000 dolar para cezası ile 6 ay ehliyetine el konulmuştu. Singapur'da trafik ölümleri 2025'te 149 ile 10 yılın en yükseğine ulaşırken, yaralanmalar da arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil GetGo'dan Güvenli Sürüş Uyarısı - Son Dakika

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