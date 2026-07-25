Google Maps\'te Yeni Navigasyon Deneyimi

Google, Google Maps'in Immersive Navigation (Sürükleyici Navigasyon) özelliğini ve Android Auto'daki hız göstergesini daha fazla kullanıcıya açıyor. Bu güncellemeyle birlikte sürücüler, daha detaylı ve gerçekçi bir navigasyon deneyimi yaşayabilecek.

Immersive Navigation, kullanıcılara yolculukları sırasında hava durumu, trafik ve yol koşulları gibi bilgileri üç boyutlu bir görünümle sunuyor. Android Auto hız göstergesi ise araç hızını doğrudan ekranda göstererek sürüş güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.