Gota Energy'nin Yeni Yeşil Yakıt Teknolojisi

İsviçreli girişim Gota Energy, yenilenebilir hammaddelerden elde edilen alkolü yüksek performanslı yakıta dönüştüren yeni bir kimyasal süreç geliştirdi. Alessia Cezarini liderliğindeki araştırma ekibi, geleneksel sentetik yakıt üretimindeki yüksek maliyetli aşamaları devre dışı bırakan patentli bir oligomerizasyon yöntemi kullanıyor.

Laboratuvar testlerinde 95 oktan değerine ulaşan sentetik yakıt, standart premium benzinle eşdeğer performans sunuyor. Sürücülerin araçlarında herhangi bir motor modifikasyonu yapmasına gerek kalmadan kullanılabilen bu yakıt, mevcut araç parkının karbondioksit emisyonlarını doğrudan düşürmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışını yasaklama planı, sentetik yakıtlara olan ilgiyi artırırken, bu teknoloji dünyada trafiğe kayıtlı milyonlarca içten yanmalı motorlu araç için güçlü bir yeşil alternatif olarak öne çıkıyor.