Gümrükteki Araçlar E-Ihale ile Satışta - Son Dakika
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Gümrükteki Araçlar E-Ihale ile Satışta

12.07.2026 12:31
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Ticaret Bakanlığı, gümrükteki araçları e-ihale ile satıyor; uygun fiyatlı binek ve ticari araçlar var.

Ticaret Bakanlığı, gümrükte satılık otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Binek araçlardan ticari modellere, kamyonlardan jet skiye kadar yüzlerce seçenek yer alıyor. Bazı araçların başlangıç fiyatı 63 bin 750 TL'ye kadar düşerken, 1993 Isuzu NPR kamyon, 2002 Geely Uliou ve 2007 Citroen Berlingo gibi modeller dikkat çekiyor.

Satış sürecinde araçlar detaylı fotoğraflanıyor ve ekspertiz raporları hazırlanıyor. Ardından şeffaf ihale sistemiyle yeni sahiplerini bekliyor. İhaleyi kazananlar, ödemeleri tamamladıktan sonra araçlarını ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden teslim alabiliyor. Listede kullanılabilir durumdaki araçların yanı sıra hasarlı veya hurda niteliğindeki araçlar da bulunuyor.

Uzmanlar, teklif vermeden önce ekspertiz raporlarının ve araç fotoğraflarının dikkatle incelenmesini öneriyor. Başlangıç fiyatları düşük olsa da ihalelerde teklif arttıkça nihai fiyat yükselebiliyor. Bu nedenle aracın durumu ve teslim koşullarının değerlendirilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Gümrükteki Araçlar E-Ihale ile Satışta - Son Dakika

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