Hamilton, restore ettirdiği Ferrari F40 ile Monza'ya damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamilton, restore ettirdiği Ferrari F40 ile Monza'ya damga vurdu

Hamilton, restore ettirdiği Ferrari F40 ile Monza\'ya damga vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lewis Hamilton, İtalyan Grand Prix'si öncesinde Monza'ya restore ettirdiği Ferrari F40 ile geldi. Aracın motor numarasının kendi yarış numarası 44 olması nedeniyle Hamilton, "Bu tamamen kader gibi" dedi. Şampiyona lideri Antonelli'nin 59 puan gerisinde olan Hamilton, Ferrari ile puan toplamayı hedefliyor.

Lewis Hamilton, İtalyan Grand Prix'si öncesinde Monza'ya iddialı bir giriş yaptı. Yedi kez dünya şampiyonu, Ferrari'nin ev yarışına katılmak için satın alıp restore ettirdiği Ferrari F40 ile piste geldi.

Hamilton, aracın hikayesini anlattı: Sahibi aracı Maranello'dan evine sadece 69 kilometre sürmüş, sonra 30 yıl boyunca garajda saklamış. Yolcu kapısı hiç açılmamış ve araç ilk günkü gibi duruyormuş. Hamilton, 'Onu bir sanat eseri gibi mi saklamalıydım, yoksa temizleyip mi kullanmalıydım diye uzun süre düşündüm. Sonunda Monza'ya sürmek için restore ettirdim' dedi.

Ferrari mühendisleri restorasyon sırasında ilginç bir keşif yaptı. Aracın motor numarası 44 çıktı. Hamilton'ın yarış numarası da 44. Hamilton, 'İnanamadım, yalan söylüyorsunuz sandım. Bu tamamen kader gibi' ifadelerini kullandı.

Hamilton, şampiyona lideri Kimi Antonelli'nin 59 puan gerisinde yarışa geliyor. Antonelli, kendi evinde motor cezası alacağı için gridin sonuna düşecek. Ferrari ise bu fırsatı değerlendirerek puan toplamayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Lewis Hamilton, Otomobil, Ferrari, Monza, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hamilton, restore ettirdiği Ferrari F40 ile Monza'ya damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:43:18. #7.12#
SON DAKİKA: Hamilton, restore ettirdiği Ferrari F40 ile Monza'ya damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement