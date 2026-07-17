Haziran'da Trafiğe Kaydolan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Haziran'da Trafiğe Kaydolan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

17.07.2026 12:21
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Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %2,9 artarak 194 bin 740 oldu. Toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 194 bin 740 oldu. Kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 36,1 artışla 6 bin 375'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı haziranda 188 bin 365 arttı.

Yeni kayıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil oluşturdu. Kamyonet, traktör, kamyon ve diğer araçlar kalan kısmı meydana getirdi. Bir önceki aya göre en yüksek artış özel amaçlı taşıtlarda (yüzde 191) görülürken, otomobil ve kamyonette azalış yaşandı.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Kayıtlı araçların yüzde 51,7'si otomobil, yüzde 21,5'i motosikletti.

Haziranda en çok kaydı yapılan otomobil markası yüzde 20,5 ile Renault oldu. Onu Hyundai, Volkswagen, Fiat ve diğer markalar takip etti. Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,8'i benzinli, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikliydi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Haziran'da Trafiğe Kaydolan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi - Son Dakika

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