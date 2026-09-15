Hindistan\'da otomobil toptan satışları ağustosta tüm zamanların zirvesine çıktı

Yeni Delhi, 15 Eylül: Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından salı günü açıklanan verilere göre, binek araçlar (PV), üç tekerlekli araçlar (3W) ve iki tekerlekli araçlar (2W) dahil Hindistan otomobil toptan satışları, olumlu talep ortamı ve geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazın desteğiyle Ağustos 2026'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Binek araç satışları Ağustos 2026'da 439.309 adet olurken, yıllık bazda güçlü bir yüzde 36,5 artış kaydetti. Üç tekerlekli araç toptan satışları yüzde 22,8 artışla 93.764 adede, iki tekerlekli araç satışları ise yüzde 10,5 artışla 2.034.698 adede çıktı.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, "Hindistan otomobil sektörü güçlü bir büyüme döneminden geçiyor. Ağustos 2026'daki büyüme, geçen yıldan gelen düşük baz tarafından desteklendi" dedi.

Menon, genel talep ortamının temelde sağlıklı kaldığını; güçlü tüketici güveni, dirençli kırsal pazarlar ve iyileşen finansman koşullarının tüm kategorilerde otomobil talebini desteklediğini belirtti.

Menon ayrıca alternatif aktarma organlarının hızlanan adaptasyonuna işaret ederek bunun sektör için olumlu bir ekosisteme katkı sağlayan bir diğer faktör olduğunu söyledi.

"Festival dönemi talebinin de ek bir ivme sağlaması ve sağlıklı ikinci çeyrek sonuçları getirmesi bekleniyor" diye ekledi Menon.

SIAM verilerine göre, binek araçlar, üç tekerlekli araçlar, iki tekerlekli araçlar ve dört tekerlekli hafif araçların toplam üretimi Ağustos 2026'da 3.157.822 adet oldu.

Öte yandan, önceki ay Hindistan otomobil sektörü en güçlü temmuz satış performansını kaydetmişti; binek araç, iki tekerlekli ve üç tekerlekli araç sevkiyatları güçlü çift haneli büyüme göstermişti.

SIAM verilerine göre, üreticilerden bayilere yurt içi binek araç sevkiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayındaki 340.772 adede karşılık yıllık yüzde 34,3 artışla 457.810 adede yükseldi.

Aynı dönemde iki tekerlekli araç satışları bir yıl önceki 1.569.120 adetten yüzde 22,6 artışla 1.923.483 adede çıkarken, üç tekerlekli araç sevkiyatları da güçlü büyüme kaydederek Temmuz 2025'teki 69.403 adede karşılık yüzde 33,4 artışla 92.560 adede yükseldi.