Hindistan'da Uçan Otobüs Projesi

Hindistan'da etanol karışımlı yakıt tartışmaları sürerken, Birlik Kara Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari yeni bir ulaşım projesini duyurdu: uçan otobüsler. Lucknow-Kanpur Otoyolu'nun açılışında konuşan Gadkari, bu araçların elektrikli bir kitle hızlı ulaşım sisteminin parçası olacağını ve şehirlerdeki trafiği rahatlatacağını söyledi. Deniz uçaklarını da suya indirdiğini belirten Bakan, 'Yakında uçan otobüsleri tanıtacağım' dedi.

Gadkari, E20 benzin ( %20 etanol içeren yakıt) ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Viksit Bharat Konferansı'nda konuşan Bakan, E20'nin araçlara zarar verdiği iddialarını reddetti ve 'Bu sahte kampanyalar' ifadesini kullandı. Hindistan'ın %20 etanol karışımı hedefine ulaştığını ve ülkenin yıllık 22 lakh crore rupi yakıt ithalatı yaptığını vurgulayan Gadkari, hidrojenin de gelecekte önemli bir temiz enerji kaynağı olacağını belirtti.