Hindistan Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Hindistan Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Kırdı

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Temmuz ayında elektrikli araç satışları, yıllık bazda %66 artışla tarihi zirveye ulaştı.

Yeni Delhi, 7 Ağustos (IANS) - Hindistan'ın elektrikli araç (EV) dönüşümü Temmuz ayında yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) verilerine göre, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 66'dan fazla artarak 327 bin 901 adetle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bu artış, ülkede satılan her sekiz araçtan birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor. Elektrikli iki tekerlekli araçlar satışları ilk kez 200 bin adedi aşarak yıllık bazda yüzde 88,3 artışla 204 bin 362 adede ulaştı ve pazar payı yüzde 7,7'den yüzde 11,2'ye yükseldi. TVS Motor 55 bin 499 adetle segment lideri olurken, onu 45 bin 613 adetle Bajaj Auto ve 30 bin 357 adetle Ather Energy takip etti. Ola Electric ise 14 bin 106 adet satışla yıllık bazda yüzde 23,54 düşüş yaşadı.

Elektrikli üç tekerlekli araçlarda satışlar yıllık bazda yüzde 25,3 artarak 87 bin 055 adede yükseldi ve segmentteki elektrikli penetrasyon yüzde 65,1'e çıktı. Mahindra Group 14 bin 191 adetle liderliğini sürdürürken, Bajaj Auto 13 bin 442 adetle yakın takipte. Binek araç segmentinde elektrikli perakende satışları yıllık bazda yüzde 83,1 artışla 32 bin 928 adede ulaştı ve pazar payı yüzde 5'ten yüzde 8'e çıktı. Tata Motors Passenger Vehicles 13 bin 678 adetle lider, Mahindra & Mahindra 7 bin 742 adetle ikinci, JSW MG Motor India 5 bin 689 adetle üçüncü oldu.

Elektrikli ticari araçlarda ise perakende satışlar yıllık bazda yüzde 181 artışla 3 bin 556 adede yükseldi ve pazar payı yüzde 1,65'ten yüzde 3,57'ye çıktı. Tata Motors 1 bin 306 adetle segment lideri oldu. FADA Başkan Yardımcısı Sai Giridhar, verilerin EV benimsenmesinin artık gelecek projeksiyonu değil, pazar gerçeği olduğunu gösterdiğini söyledi. 'İki tekerlekli araçlar ilk kez 200 bin sınırını geçti, üç tekerlekli araçlar elektriği varsayılan seçenek haline getirdi, ticari araçlarda filo elektrifikasyonu görülüyor ve binek araç talebi tedarik kısıtlamalarına rağmen güçlü' dedi.

FADA'ya göre, tüm araç kategorilerindeki yaygın büyüme, Hindistan'ın elektrikli mobiliteye geçişinin hızlandığını gösteriyor. Perakende sektörü, her araç kategorisinde en iyi Temmuz performansını sergileyerek toplam satışlarını yıllık bazda yüzde 25,89 artırarak 25 lakh 91 bin 138 adede taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Kırdı - Son Dakika

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