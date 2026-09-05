Hindistan otomotiv sektöründe envanter optimizasyonu ile 39.000 crore rupi serbest kalabilir

Hindistan otomotiv komponent sektöründe yaklaşık 98.000 crore rupi değerinde envanter bulunuyor. Vector Consulting Group'un raporuna göre, bu envanterin 29.000-39.000 crore rupilik kısmı, envanter yönetiminin iyileştirilmesiyle potansiyel olarak serbest bırakılabilir.

Rapor, ülkedeki otomotiv komponent üreticilerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan KOBİ ekosisteminde 4.000-5.600 crore rupi tutarında işletme sermayesi serbest kalabileceğini belirtiyor. Vector Consulting Group'un uygulama deneyimine göre, tüketime dayalı ikmal yaklaşımlarını benimseyen firmalar envanterlerini tipik olarak yüzde 30-40 oranında azaltıyor.

Çalışma, 21 üst düzey sektör yöneticisiyle yapılan görüşmelere dayanıyor ve veriler Temmuz-Ağustos 2026 arasında toplandı. Rapora göre, Hindistan'ın otomotiv komponent KOBİ'lerinin cirosu yaklaşık 2,4-2,9 lakh crore rupi. Bu tabanda yüzde 30 verimlilik artışı, yıllık ek 74.000-88.000 crore rupi ciro sağlayabilir. Malzeme maliyetleri hesaba katıldığında, bu temsili olarak 29.000-44.000 crore rupilik bir değer havuzu oluşturabilir.

Rapor, bu kazanımların kendi kendini güçlendiren bir yatırım döngüsü yaratmaya yardımcı olabileceğini, operasyonel iyileştirmelerin işletme sermayesini serbest bırakacağını, daha yüksek verimliliğin tekrarlayan fazla üreteceğini ve daha güçlü tedarikçi ekonomilerinin dış sermayeye erişimi iyileştireceğini söylüyor. Ortaya çıkan fazla, otomotiv endüstrisinin daha yüksek değerli segmentlerinde yer almak için gereken teknoloji, mühendislik, ürün geliştirme ve diğer ileri yeteneklere kanalize edilebilir.

Hindistan Otomotiv Komponent Üreticileri Derneği'nin (ACMA) 66. Yıllık Oturumu'nda açıklanan Vector çalışması, ankete katılan sektör liderlerinin yüzde 95'inin KOBİ'lerin gelecekteki büyüme için gereken yeteneklere yeterince hızlı yatırım yapmadığına inandığını ortaya koydu. Araştırma, otomotiv KOBİ tedarikçilerinin üst düzey yöneticilerinden alınan girdilere ve Tier-1 ve Tier-2 komponent şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

Çalışma ayrıca bir kapasite paradoksuna işaret ediyor: Tesisler ortalama yüzde 75-85 kapasiteyle çalışıyor olsa da, ankete katılanların yüzde 91'i kapasiteyi ciddi bir zorluk olarak görüyor. Raporda, sık geçişler, kalite kayıpları, yeniden işleme ve zayıf malzeme akışının, kurulu kapasite mevcut olmasına rağmen etkin üretken kapasiteyi azalttığı belirtiliyor.

Vector Consulting Group Yönetim Ortağı Ravindra Patki, 'Fırsat sadece kapasite eklemekle ilgili değil. Hintli şirketlerin sahip olduğu kapasitenin önemli bir kısmı üretken çıktıya dönüştürülmüyor,' dedi. 'Operasyonlarda sıkışan nakit parayı serbest bırakmak, mevcut işletmenin ekonomisini iyileştirmek ve ardından fazlayı yetenek geliştirmeye kanalize etmek, Hintli tedarikçilerin gelecekteki otomotiv değer zincirinde nasıl büyüyeceğini belirleyecek.'

Rapor, araç değeri giderek piller, güç elektroniği, gömülü yazılım ve entegre elektronik sistemlere kaydıkça, Hindistan'ın otomotiv tedarikçi tabanını güçlendirmenin endüstrinin rekabet gücü için kritik olduğunu söylüyor. Hindistan'ın yurt içi lokalizasyon ve küresel tedarikteki bir sonraki dalgayı yakalayabilmesi, tedarikçi ekosisteminin sürekli olarak yeteneklere yatırım yapmak için yeterli fazla üretip üretemeyeceğine bağlı.