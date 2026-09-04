Hindistan otomotiv yan sanayisinde 98.000 crore rupilik envanter verimsizliği report edildi - Son Dakika
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Hindistan otomotiv yan sanayisinde 98.000 crore rupilik envanter verimsizliği report edildi

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Hindistan'ın otomotiv yan sanayi tedarikçileri, operasyonel verimsizlikler nedeniyle yaklaşık 98.000 crore rupi değerinde envanter bulunduruyor ve fabrikalar kapasitenin yalnızca yüzde 75-85'i ile çalışıyor. Tüketim bazlı ikmal sistemi envanteri yüzde 30-40 azaltarak sektörde 29.000-39.000 crore rupi, MSME tedarikçilerinde ise 4.000-5.

New Delhi'de açıklanan rapora göre, Hindistan'ın otomotiv yan sanayi tedarikçileri yaklaşık 98.000 crore rupi değerinde envanter bulunduruyor. Operasyonel verimsizlikler nedeniyle fabrikalar kapasitenin yalnızca yüzde 75-85'i ile çalışıyor; sık değişimler, kalite kayıpları ve zayıf malzeme akışı bu durumun başlıca nedenleri arasında.

Rapor, tüketim bazlı ikmal sisteminin envanteri yüzde 30-40 azaltabileceğini ve bu sayede sektör genelinde 29.000-39.000 crore rupi, MSME tedarikçi tabanında ise 4.000-5.600 crore rupi ek işletme sermayesi yaratılabileceğini belirtiyor.

Vector Consulting Group Yönetici Ortağı Ravindra Patki, operasyonlarda sıkışan nakdin çözülmesinin ve yeteneklere yatırım yapılmasının Hintli tedarikçilerin gelecekteki otomotiv değer zincirindeki büyümesini belirleyeceğini söyledi.

Üreticilerin yüzde 80'ini oluşturan MSME'ler, otomotivdeki teknolojik dönüşüm için gereken yatırımları yapmakta yetersiz kalıyor. Rapora göre, endüstri liderlerinin yüzde 95'i MSME'lerin geleceğe yönelik yeteneklere yeterince hızlı yatırım yapmadığını düşünüyor.

Sistem entegrasyonu, ürün geliştirme ve gömülü yazılım gibi alanlarda MSME'lerin mevcut yetenekleri oldukça düşük seviyelerde. İleri mühendislikte ise yalnızca yüzde 38'i gelişmekte olan seviyede. Hindistan'ın otomotiv bileşeni MSME'lerinin cirosunun 2,4-2,9 lakh crore rupi olduğu tahmin edilirken, yüzde 30 verimlilik artışı 74.000-88.000 crore rupi ek ciro sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan otomotiv yan sanayisinde 98.000 crore rupilik envanter verimsizliği report edildi - Son Dakika

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