Hız Sınırı Tasarruf Sağlıyor
Hız sınırına uyulduğunda işe gidiş süresi 54 saniye uzuyor; yılda milyonlarca avro tasarruf sağlanıyor.
Araştırmada, hız sınırına uyulması durumunda günlük işe gidiş süresine sadece 54 saniye eklendiği, ancak yılda milyonlarca avro tasarruf sağlandığı belirtiliyor.
Ayrıca, bu uygulama emisyonların azalmasına da katkıda bulunarak çevresel faydalar sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Hız Sınırı Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?