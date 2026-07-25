Hız Sınırı Tasarruf Sağlıyor

Araştırmada, hız sınırına uyulması durumunda günlük işe gidiş süresine sadece 54 saniye eklendiği, ancak yılda milyonlarca avro tasarruf sağlandığı belirtiliyor.

Ayrıca, bu uygulama emisyonların azalmasına da katkıda bulunarak çevresel faydalar sağlıyor.