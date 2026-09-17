Hyundai Bayon\'un yeni nesli geliyor, İzmit\'te üretilen SUV daha köşeli olacak

Hyundai Bayon'un yeni nesli geliyor, İzmit'te üretilen SUV daha köşeli olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hyundai, B-SUV segmentindeki Bayon'un ikinci neslini tanıtmaya hazırlanıyor. İzmit tesislerinde üretilen ve Avrupa başta olmak üzere ihraç edilen modelin yeni neslinin Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.
Hyundai, B-SUV segmentindeki popüler modeli Bayon'un ikinci neslini tanıtmaya hazırlanıyor. 2021'de yollara çıkan ve 2024'te ara makyaj geçiren araç, yeni nesliyle hatchback temelli siluetinden uzaklaşarak daha sert ve köşeli bir SUV kimliğine bürünüyor.
Türkiye için ayrı bir öneme sahip olan Bayon, İzmit tesislerinde üretiliyor ve başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlara ihraç ediliyor. Yeni neslin Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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