Hyundai Bayon\'un yeni nesli geliyor, İzmit\'te üretilen SUV daha köşeli olacak

Hyundai, B-SUV segmentindeki popüler modeli Bayon'un ikinci neslini tanıtmaya hazırlanıyor. 2021'de yollara çıkan ve 2024'te ara makyaj geçiren araç, yeni nesliyle hatchback temelli siluetinden uzaklaşarak daha sert ve köşeli bir SUV kimliğine bürünüyor.

Türkiye için ayrı bir öneme sahip olan Bayon, İzmit tesislerinde üretiliyor ve başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlara ihraç ediliyor. Yeni neslin Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.