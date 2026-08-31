Hyundai Boulder Modeli Patent Görselleriyle Tanıtıldı

Hyundai, New York Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıttığı Boulder modelinin seri üretime yakın tasarımını patent görselleriyle ortaya koydu. Görseller, SUV'un son halini gözler önüne seriyor.

Wrangler ve Bronco gibi güçlü rakiplere karşı pazara sunulması beklenen Boulder'da, 400 beygire ulaşan motor seçenekleri ve gelişmiş arazi donanımları yer alacak.