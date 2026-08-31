Hyundai Boulder Modeli Patent Görselleriyle Tanıtıldı
Hyundai, Boulder SUV modelinin seri üretime yakın tasarımını New York Otomobil Fuarı'nda sergiledi.
Hyundai, New York Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıttığı Boulder modelinin seri üretime yakın tasarımını patent görselleriyle ortaya koydu. Görseller, SUV'un son halini gözler önüne seriyor.
Wrangler ve Bronco gibi güçlü rakiplere karşı pazara sunulması beklenen Boulder'da, 400 beygire ulaşan motor seçenekleri ve gelişmiş arazi donanımları yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Hyundai Boulder Modeli Patent Görselleriyle Tanıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?