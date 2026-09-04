Hyundai Eylül listesinde IONIQ 6'ya zam, IONIQ 5'te 665 bin lira indirim - Son Dakika
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Hyundai Eylül listesinde IONIQ 6'ya zam, IONIQ 5'te 665 bin lira indirim

Hyundai Eylül listesinde IONIQ 6\'ya zam, IONIQ 5\'te 665 bin lira indirim
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Hyundai, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı; IONIQ 6 yüzde 55'lik ÖTV dilimine geçtiği için 3 milyon 225 bin TL'ye yükseldi. IONIQ 5'in giriş versiyonu 665 bin 398 TL indirimle 2 milyon 484 bin 602 TL'ye gerilerken Tucson, Bayon ve i20'de de zam yerine indirimler dikkat çekti.

Hyundai, Eylül 2026 itibarıyla güncellenen sıfır kilometre araç fiyat listesini duyurdu. Yeni ayın listesinde modellerin fiyatlarında hem artışlar hem de indirim fırsatları yer alıyor; özellikle elektrikli segmentteki vergi dilimi değişiklikleri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay makyajlanan versiyonuyla satışa sunulan ve yüzde 25 ÖTV diliminde 2.483.000 TL'den başlayan yeni IONIQ 6, Eylül listesinde yüzde 55'lik üst ÖTV dilimine geçti. Bu değişimle aracın fiyatı 3.225.000 TL'ye yükseldi.

Buna karşın IONIQ 5'in giriş versiyonunda 665.398 TL'lik indirim uygulandı. 125 kW Dynamic Visionroof versiyonu 3.150.000 TL'den 2.484.602 TL'ye geriledi. Ayrıca 2026 model Tucson'da 130 bin TL, Bayon'da 196 bin TL ve i20'de 175 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Diğer modellere bakıldığında IONIQ 9'un 160kW RWD Progressive versiyonu 5.930.000 TL, 226kW AWD Calligraphy versiyonu 7.080.000 TL olarak fiyatlandırıldı. Tucson Hibrit 3.720.000 TL, Santa Fe Hibrit ise 6.120.000 TL'lik etiket fiyatıyla listede yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Hyundai Eylül listesinde IONIQ 6'ya zam, IONIQ 5'te 665 bin lira indirim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai Eylül listesinde IONIQ 6'ya zam, IONIQ 5'te 665 bin lira indirim - Son Dakika
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