Hyundai IONIQ 3'ün Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hyundai IONIQ 3'ün Fiyatları Belirlendi

14.07.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hyundai IONIQ 3, İngiltere ve Avrupa'da fiyatlarını açıkladı; Türkiye fiyatı 1.450.000 - 1.650.000 TL.

Hyundai'nin merakla beklenen elektrikli modeli IONIQ 3'ün İngiltere ve Avrupa fiyatları belli oldu. 42 kWh bataryalı giriş seviyesi Advance paketi yaklaşık 22.245 £ (29.800 $) ile oldukça rekabetçi bir fiyat sunuyor. 61 kWh bataryalı versiyonlar ise Advance, Premium, Ultimate ve N-Line Evo için sırasıyla 25.745 £, 27.445 £, 29.945 £ ve 31.945 £ olarak listelendi.

Hyundai, IONIQ 3'ü Türkiye'de İzmit Alikahya tesisinde üretecek. Yerli üretim sayesinde araç, ithalat vergilerinden ve yüksek lojistik maliyetlerinden muaf olacak. Bu durum, en düşük ÖTV diliminde yer almasını sağlayarak Türkiye fiyatının 1.450.000 TL ile 1.650.000 TL arasında olmasını muhtemel kılıyor.

Araç, 42,2 kWh batarya ile 344 km, 61 kWh batarya ile 496 km menzil sunuyor. 400V mimari sayesinde DC hızlı şarjda %10'dan %80'e 30 dakikada ulaşılabiliyor. IONIQ 3'ün Türkiye'deki en büyük rakibi olan Hyundai Inster'ın fiyat aralığı 1.450.000 TL - 1.740.000 TL iken, daha üst segmentte yer alacak IONIQ 3'ün fiyatlandırması merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere, Otomobil, Türkiye, Hyundai, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 3'ün Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:00:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hyundai IONIQ 3'ün Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.