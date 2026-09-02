Hyundai IONIQ 6'ya ÖTV dilimi değişince 742 bin TL zam geldi - Son Dakika
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Hyundai IONIQ 6'ya ÖTV dilimi değişince 742 bin TL zam geldi

Hyundai IONIQ 6\'ya ÖTV dilimi değişince 742 bin TL zam geldi
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Hyundai'nin yenilenen IONIQ 6'sının Advance versiyonu, ÖTV oranının %25'ten %55'e çıkmasıyla 742 bin TL zamlandı ve fiyatı 3 milyon 225 bin TL'ye yükseldi. Progressive Uzun Menzil versiyonu da 45 bin TL artışla 3 milyon 770 bin TL oldu.

Hyundai'nin yenilenen IONIQ 6 modeli, Türkiye'de Eylül ayıyla birlikte önemli bir fiyat artışına sahne oldu. Elektrikli sedanın giriş versiyonu Advance, lansmandaki %25'lik ÖTV diliminden çıkarak %55'e geçti. Bu nedenle aracın fiyatı 2 milyon 483 bin TL'den 3 milyon 225 bin TL'ye yükseldi; artış 742 bin TL oldu.

ÖTV dilimindeki değişim, Hyundai'nin Advance'ı lansmanda %25'lik dilimin üst sınırına göre fiyatlandırmasından kaynaklandı. Eylül'de matrah sınırları güncellenmeyince model üst vergi dilimine girdi. Bu artış standart bir zamdan çok ÖTV oranının %25'ten %55'e çıkmasından oluştu. Düşük ÖTV'den yararlanmak isteyenler ise stok sorunu nedeniyle aracı zamanında alamadı.

Fiyat artışı yalnızca giriş seviyesini etkilemedi. 160 kW'lık Progressive Uzun Menzil versiyonu da 3 milyon 725 bin TL'den 3 milyon 770 bin TL'ye çıktı. Güncel fiyatlar: Advance 125 kW 3 milyon 225 bin TL, Progressive 160 kW 3 milyon 770 bin TL.

Teknik özelliklerde değişiklik yok. Advance 125 kW, Progressive 160 kW güç üretiyor; tork her ikisinde de 350 Nm. 0-100 km/s hızlanması Advance'de 8,3 saniye, Progressive'de 7,4 saniye. Bataryalar ise sırasıyla 63 kWsa ve 84 kWsa. Her iki versiyonda da 800V mimari ve NMC batarya kullanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Hyundai IONIQ 6'ya ÖTV dilimi değişince 742 bin TL zam geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai IONIQ 6'ya ÖTV dilimi değişince 742 bin TL zam geldi - Son Dakika
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