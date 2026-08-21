Hyundai İşçileri Grevde

Hyundai Motor'un işçi sendikası, Cuma günü tam gün grev yaparak otomobil üreticisinin Güney Kore'deki büyük fabrikalarında üretimi durdurdu. Ücret ve çalışma koşulları müzakerelerinde tıkanma yaşanması nedeniyle başlatılan grev, 2016'dan bu yana ilk kez her vardiya için sekiz saatlik bir eylem olarak kaydedildi.

Üretim, Ulsan, Asan ve Jeonju'daki fabrikalarda askıya alındı; sabah ve öğleden sonra vardiyaları işe gitmedi. Yaklaşık 39.000 sendika üyesinin katıldığı grev, 6 Mayıs'ta başlayan ücret görüşmelerindeki kısmi eylemlerin devamı niteliğinde. Sektör tahminlerine göre, üretim kaybı 55.200 aracı buldu ve bu da 2,3 trilyon wonun üzerinde satış potansiyeli anlamına geliyor.

Müzakereler 40 günden uzun bir aradan sonra yeniden başladı ancak anlaşma sağlanamadı. Taraflar ücret, işe iade ve emeklilik yaşı konusunda ayrışırken, sendika yapay zeka koruması, kısa çalışma haftası ve daha yüksek prim de talep ediyor. Pazartesi ve Salı için ek dört saatlik grevler planlanıyor.