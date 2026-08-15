Hyundai Motor Aileleri ve Dayanıklılık

Hyundai denilince tek bir motor ailesinden söz etmek mümkün değil. Marka; Kappa, Gamma, Nu ve U serisi gibi birçok farklı motor ailesini kullandı. Bunlardan bazıları ekonomik şehir otomobillerine, bazıları ise büyük sedan ve SUV modellere güç verdi. Şimdi Hyundai'nin dayanıklılığıyla öne çıkan motorlarına bakalım.

1. 2 Kappa MPI, küçük hacimli atmosferik motorlar arasında en dikkat çekicilerden. i10 ve i20'de kullanılan bu motor, ekonomi ve günlük sürüş odaklı. Turbo besleme olmaması ve yüksek güç üretmemesi dayanıklılığını artırıyor.

1. 4 Kappa MPI ise Accent ve i20 ailesinde yer alıyor. O da atmosferik ve çok noktadan enjeksiyonlu. Turbo, direkt enjeksiyon veya hibrit sistemler bulunmadığından arıza noktaları modern motorlara göre daha sınırlı.

1. 6 Gamma MPI, Elantra ve Accent'te kullanılan geleneksel bir atmosferik benzinli motor. Karmaşık turbo ve direkt enjeksiyon sistemlerine kıyasla çok daha sade bir yapıya sahip. Bu da uzun ömürlü kullanım için büyük avantaj.

Dizel tarafta 1. 6 CRDi öne çıkıyor. Accent, i30, Elantra ve Tucson'da kullanılıyor. Yüksek kilometre potansiyeli iyi olsa da turbo, enjektör, EGR ve DPF gibi pahalı parçalar içerdiği için atmosferik benzinlilere göre daha fazla dikkat gerektiriyor. Özellikle kısa mesafe kullanımı ve aksatılmış bakım ciddi masraflara yol açabilir.