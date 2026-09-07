Hyundai Staria'nın Elektrikli Versiyonu Avrupa'da Satışta - Son Dakika
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Hyundai Staria'nın Elektrikli Versiyonu Avrupa'da Satışta

Hyundai Staria\'nın Elektrikli Versiyonu Avrupa\'da Satışta
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Hyundai, Staria modelinin tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Araç, 84 kWh batarya ve 218 beygir gücündeki motoruyla WLTP'ye göre 430 km menzil sunuyor; DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada yüzde 10'dan 80'e dolabiliyor.

Hyundai, Staria modelinin tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa pazarında satışa sundu. Staria Electric, Hyundai'nin Ioniq serisinden gelen 800 voltluk şarj mimarisini kullanıyor. Bu sistem, 84 kWh kapasiteli batarya ve 218 beygir gücündeki elektrik motoruyla birleşiyor.

Elektrikli Staria, WLTP'ye göre 430 km menzil sunuyor ve DC hızlı şarjla yaklaşık 20 dakikada yüzde 10'dan 80'e dolabiliyor. Araçta 2 tona kadar çekme kapasitesi, V2L teknolojisi ve 12.3 inçlik çift ekran bulunuyor. Avrupa'da Trend donanımı 57.500 euro, Calligraphy versiyonu ise 67.000 euro başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai Staria'nın Elektrikli Versiyonu Avrupa'da Satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai Staria'nın Elektrikli Versiyonu Avrupa'da Satışta - Son Dakika
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