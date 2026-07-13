Hyundai ve Kia 14 Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor

Hyundai ve Kia, ABD'de 14 elektrikli aracı teknik arıza riski nedeniyle geri çağırıyor. Etkilenen araçların açık alanlarda park edilmesi tavsiye ediliyor. Hyundai, 2023-2024 model Ioniq 5 araçlarında pil hücresi sorunu belirtirken, Kia ise 2022-2024 EV6 ve 2024 EV9 modellerini kapsıyor.

Geri çağırma süreci ABD kurumları tarafından denetleniyor. Araç sahipleriyle iletişime geçildi ve ücretsiz onarım yapılacağı duyuruldu. Olası yangın riskine karşı park uyarısı yapıldı.