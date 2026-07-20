İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Değişimleri - Son Dakika
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İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Değişimleri

İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Değişimleri
20.07.2026 19:01
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Temmuz ayında ikinci el otomobil fiyatları ortalama 1,169,000 TL’ye düştü, yıllık artış %20,7.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, Temmuz ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 arttı. Ortalama fiyat 1 milyon 169 bin TL olarak kaydedilirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlardaki yıllık değişim yüzde 8,6 gerileme şeklinde izlendi.

Araç sınıflarına göre en yüksek artış oranı yüzde 23,3 ile D, en düşük artış oranı yüzde 21,9 ile B sınıfında kaydedildi. Eski model araçlar arasında en yüksek artış oranı yüzde 14,1 ile 2009-2013 model yılında, en düşük artış ise yüzde 9,5 ile 2004-2008 model yılında görüldü. Yeni model araçlarda en yüksek artış oranı 2021 model yılında yüzde 10,1, en düşük artış ise 2022 model yılında yüzde 3,4 seviyesinde kaydedildi. Yakıt türüne göre en yüksek artış elektrik grubunda yüzde 25, en düşük artış ise hybrid grubunda yüzde 15,2 oldu.

Otomobil talep endeksindeki değişim bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 artış, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 3 düşüş şeklinde oldu. Bir önceki aya kıyasla satılık ilan sayısı yüzde 6,1, kapatılan ilan sayısı yüzde 6,7 arttı. Buna bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,1 yüzde puan artarak yüzde 19,5 oldu. Öte yandan, satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 1,4 gün uzayarak 25,2 gün oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

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