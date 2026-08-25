İkinci El Araç Piyasasında Temmuz Verileri
Temmuz'da ikinci el araç fiyatları ortalama 917 bin 614 TL'ye yükseldi, reel fiyatlar düştü.
İkinci el otomobil piyasasında Temmuz ayı verileri açıklandı. Ortalama ilan fiyatı 917 bin 614 TL'ye yükselirken, reel fiyatlarda yüzde 1,46 oranında düşüş görüldü.
1 milyon TL ve altındaki araçlar ilanlarda önemli bir paya sahip olurken, otomatik vitesli araçların oranındaki artış dikkat çekti. Ayrıca, 1 milyon altı ve 1 milyon skalasında en çok ilan verilen 10 araç modeli de listelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › İkinci El Araç Piyasasında Temmuz Verileri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?