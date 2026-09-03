İkinci el oto ticaretinde işletme sayısı 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak 26 bin 709'a ulaştı - Son Dakika
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İkinci el oto ticaretinde işletme sayısı 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak 26 bin 709'a ulaştı

İkinci el oto ticaretinde işletme sayısı 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak 26 bin 709\'a ulaştı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde MERSİS'e kayıtlı galerici işletme sayısının 2022'de 4 bin 641'den 2026'da 26 bin 709'a yükseldiğini belirtti. Oto kiralama esnafının da 77 bin 753'e ulaştığını aktaran Bolat, son iki yılda ekonomik daralma nedeniyle Bakanlığa şikayet gelmediğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde son 5 yılda kayda değer bir büyüme yaşandığını belirtti. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği yanıtta Bolat, MERSİS'e kayıtlı galerici işletme sayısının 2022'de 4 bin 641 iken 2026'da 26 bin 709'a yükseldiğini ifade etti. Böylece sektördeki işletme sayısı yaklaşık 5 kat büyüme gösterdi.

Oto kiralama mesleğine kayıtlı esnaf sayısı da yıllar içinde arttı. Bakan Bolat, ESBİS verilerine göre oto kiralama esnafının 2022'de 61 bin 156 seviyesinde olduğunu, şu anda ise 77 bin 753'e ulaştığını söyledi. Son 5 yılda 49 bin 723 oto galerici ve oto kiralamacı için esnaf ve sanatkar tescil işlemi gerçekleştirildi.

Bolat, galerici esnafının ekonomik durumu hakkında da bilgi verdi ve son iki yılda ekonomik daralma sebebiyle Bakanlığa hiçbir şikayet, talep veya başvuru yapılmadığını aktardı. Bu da sektörün resmi bir sorun dile getirmediğini ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci el oto ticaretinde işletme sayısı 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak 26 bin 709'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci el oto ticaretinde işletme sayısı 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak 26 bin 709'a ulaştı - Son Dakika
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