İkinci El Otomotivde Yeni Düzenleme - Son Dakika
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İkinci El Otomotivde Yeni Düzenleme

17.07.2026 14:21
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Ticaret Bakanlığı, ekspertiz hizmetlerini düzenleyecek yeni yönetmelik taslağını hazırladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, ikinci el otomotiv sektöründe önemli bir dönüşümün kapısını aralıyor. Yönetmelik ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşurken, raporlama standartları, işletme sorumlulukları ve denetim mekanizmaları detaylı şekilde düzenleniyor.

Yönetmelik kapsamında ekspertiz işletmeleri yetki belgesi almak zorunda olacak. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi kurulacak, tüm raporlar dijital ortamda şeffaf ve izlenebilir şekilde tutulacak. Sahte rapor riski karekod doğrulama ile ortadan kalkacak. Ayrıca ortak dil standardı sayesinde raporlar aynı teknik dille hazırlanacak, subjektif yorumlara izin verilmeyecek.

Ekspertiz işletmeleri rapor hatalarından sorumlu olacak ve tüketici mağduriyetleri sigorta ile tazmin edilecek. İtiraz süreci dijitalleşecek, denetimler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. Düzenlemenin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri düzenlemeye destek veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci El Otomotivde Yeni Düzenleme - Son Dakika

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