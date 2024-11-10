BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Ömer A.(33) yönetimindeki 16 KMN 78 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralana sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (BURSA),
Son Dakika › Otomobil › İnegöl'de otomobil takla attı: Sürücü yaralı - Son Dakika
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