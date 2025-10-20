İnegöl\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ceylin S.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BTZ 868 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ceylin S., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
