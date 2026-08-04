İrlanda\'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede

İrlanda'da yeni otomobil pazarında tam elektrikli araçlar (EV) artık en çok satan segment haline geldi. EV kayıtları, dizel modellerin iki katından fazla oldu. EV'ler yeni otomobil pazarının yüzde 26'sını oluştururken, onu yüzde 24,6 ile normal benzinli hibritler, yüzde 20,4 ile benzinli araçlar, yüzde 14,5 ile fişe takılabilir hibritler (PHEV) ve yüzde 12,5 ile dizeller izliyor.

Temmuz ayında yeni 262 plaka kodu altında yeni otomobil kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,63 artışla 29.046 olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar toplam kayıtlar yüzde 5,2 artışla 114.228'e ulaştı. İrlanda Motor Endüstrisi Derneği (SIMI) Genel Müdürü Brian Cooke, pazarın en dikkat çekici noktasının EV performansı olduğunu belirtti. Temmuzda 9.682 EV kaydedilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış anlamına geliyor.

Cooke, "BEV satışlarındaki bu artış hükümet destekleri olmadan sağlanamazdı. Özellikle Temmuz ayında başlatılan pilot hurda teşvik programı ve mevcut BEV hibesi destekleri pazarın ivme kazanmasına yardımcı oldu" dedi. Hükümetin ICE2EV hurda teşvik programı, 13 yaşından büyük benzinli veya dizel aracını hurdaya veren sürücülere yeni bir elektrikli araç için 8.500 Euro'ya kadar (5.000 Euro hurda ödemesi artı mevcut 3.500 Euro EV hibesi) destek sağladı. Program 10 milyon Euro ile finanse edildi ve ilk gelen ilk alır esasına göre uygulandı; başvuru limitine kısa sürede ulaşılarak kapatıldı.

Cooke'a göre, "EV satışlarındaki rekor artış, teşviklerin yalnızca kentsel bölgelerde değil, aynı zamanda hurda teşviklerinin çoğunu alan kırsal kesimdeki sürücüler için de işe yaradığının kanıtıdır. BEV satışlarındaki artış her ilçede görülüyor." Toyota, bu yıl 15.823 kayıtla en çok satan marka olmaya devam ederken, Volkswagen 13.388, Skoda 11.138 ve Hyundai 9.957 ile onu takip ediyor. Yeni araç alıcılarının en popüler modeli ise Toyota Yaris Cross oldu.

EV pazarında Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda ve Tesla'nın önünde lider durumda. En çok satan EV modeli VW ID.4 olurken, onu Toyota BZ4X izliyor. EV satışlarındaki artışa rağmen, Temmuz ayının en çok satan yeni otomobili Skoda Octavia oldu; bu modelin satışlarının yüzde 63'ü dizel, geri kalanı benzinliydi.