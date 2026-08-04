İrlanda'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede

İrlanda\'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'da tam elektrikli araçlar yeni otomobil pazarında en çok satan segment oldu.

İrlanda'da yeni otomobil pazarında tam elektrikli araçlar (EV) artık en çok satan segment haline geldi. EV kayıtları, dizel modellerin iki katından fazla oldu. EV'ler yeni otomobil pazarının yüzde 26'sını oluştururken, onu yüzde 24,6 ile normal benzinli hibritler, yüzde 20,4 ile benzinli araçlar, yüzde 14,5 ile fişe takılabilir hibritler (PHEV) ve yüzde 12,5 ile dizeller izliyor.

Temmuz ayında yeni 262 plaka kodu altında yeni otomobil kayıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,63 artışla 29.046 olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar toplam kayıtlar yüzde 5,2 artışla 114.228'e ulaştı. İrlanda Motor Endüstrisi Derneği (SIMI) Genel Müdürü Brian Cooke, pazarın en dikkat çekici noktasının EV performansı olduğunu belirtti. Temmuzda 9.682 EV kaydedilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış anlamına geliyor.

Cooke, "BEV satışlarındaki bu artış hükümet destekleri olmadan sağlanamazdı. Özellikle Temmuz ayında başlatılan pilot hurda teşvik programı ve mevcut BEV hibesi destekleri pazarın ivme kazanmasına yardımcı oldu" dedi. Hükümetin ICE2EV hurda teşvik programı, 13 yaşından büyük benzinli veya dizel aracını hurdaya veren sürücülere yeni bir elektrikli araç için 8.500 Euro'ya kadar (5.000 Euro hurda ödemesi artı mevcut 3.500 Euro EV hibesi) destek sağladı. Program 10 milyon Euro ile finanse edildi ve ilk gelen ilk alır esasına göre uygulandı; başvuru limitine kısa sürede ulaşılarak kapatıldı.

Cooke'a göre, "EV satışlarındaki rekor artış, teşviklerin yalnızca kentsel bölgelerde değil, aynı zamanda hurda teşviklerinin çoğunu alan kırsal kesimdeki sürücüler için de işe yaradığının kanıtıdır. BEV satışlarındaki artış her ilçede görülüyor." Toyota, bu yıl 15.823 kayıtla en çok satan marka olmaya devam ederken, Volkswagen 13.388, Skoda 11.138 ve Hyundai 9.957 ile onu takip ediyor. Yeni araç alıcılarının en popüler modeli ise Toyota Yaris Cross oldu.

EV pazarında Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda ve Tesla'nın önünde lider durumda. En çok satan EV modeli VW ID.4 olurken, onu Toyota BZ4X izliyor. EV satışlarındaki artışa rağmen, Temmuz ayının en çok satan yeni otomobili Skoda Octavia oldu; bu modelin satışlarının yüzde 63'ü dizel, geri kalanı benzinliydi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İrlanda'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada
İstanbul’da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:10
Süper Lig’de dev takas Fenerbahçe’den Cengiz Ünder formülü
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 13:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: İrlanda'da Elektrikli Araç Satışları Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.