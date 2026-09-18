İstanbul'da motorin 100 TL'yi geçti, dizel otomobilin aylık yakıt gideri yüzde 25 arttı - Son Dakika
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İstanbul'da motorin 100 TL'yi geçti, dizel otomobilin aylık yakıt gideri yüzde 25 arttı

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İstanbul\'da motorin 100 TL\'yi geçti, dizel otomobilin aylık yakıt gideri yüzde 25 arttı
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İstanbul'da motorinin litre fiyatı son 1 ayda 100,31 TL'ye çıkarak dizel otomobillerin kilometre başına maliyetini yükseltti. Aylık 1.500 kilometre kullanan dizel otomobilin yakıt gideri yüzde 25 artışla 9.028 TL'ye ulaşırken, elektrikli otomobilin enerji gideri şarj yöntemine göre 800 ile 3.800 TL arasında değişiyor ve avantajını koruyor.

Motorin fiyatlarında son 1 ayda yaşanan artış, dizel araçların kullanım maliyetlerini yükseltirken, elektrikli otomobillerin enerji giderleri şarj maliyetlerine bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. 1 ay önce motorinin litre fiyatı yaklaşık 80 TL seviyesindeyken, bugün İstanbul'da motorinin litre fiyatı 100,31 TL'ye çıkarak üç haneli rakamlara ulaştı. Bu durum yakıt maliyetlerini tümden değiştirdi.

Örneğin, 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketen ve 50 litrelik depoya sahip dizel otomobil, tam depo ile yaklaşık 833 kilometre yol alabiliyor. Buna göre 50 litrelik depo maliyeti yaklaşık 3.989 TL'den 5.015 TL'ye; aylık 1.500 kilometrelik kullanımda tüketilen yaklaşık 90 litre yakıtın gideri de yaklaşık 7.180 TL'den 9.028 TL'ye yükseldi. Böylece dizel otomobilin aylık yakıt maliyeti yalnızca son 1 ayda yüzde 25 arttı.

Elektrikli otomobillerde ise 60 kWh kapasiteli bataryaya sahip ve ortalama 18 kWh/100 kilometre tüketen bir araç, tam şarjla yaklaşık 333 kilometre menzil sunuyor. Aylık 1.500 kilometrelik kullanımda ihtiyaç duyulan enerji yaklaşık 270 kWh olarak hesaplanıyor. Maliyet, kullanılan şarj yöntemine göre değişiyor; evden şarj daha düşük maliyet sunarken hızlı şarj (DC) toplam gideri artırabiliyor.

Konut elektriğinde yaklaşık 3 TL/kWh varsayımıyla evden şarj maliyeti yaklaşık 810 TL'yi buluyor. Kamuya açık AC şarj noktalarında kWh fiyatı 8,5-10 TL seviyesinde olduğunda aylık şarj maliyeti yaklaşık 2.430 TL oluyor. Uzun yol ve hızlı şarj ihtiyacında kullanılan DC istasyonlarda kWh maliyeti 12-16 TL aralığına çıkarken, 270 kWh x 14 TL hesabıyla aylık enerji maliyeti yaklaşık 3.780 TL'ye ulaşıyor.

Buna göre 60 kWh bataryalı elektrikli otomobilin aylık enerji gideri evden şarjda yaklaşık 800 TL, AC şarj ağırlıklı kullanımda yaklaşık 2.400 TL, DC hızlı şarj ağırlıklı kullanımda yaklaşık 3.800 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Güncel şarj fiyatlarıyla 1 ay önceki elektrik maliyetleri kıyaslandığında, elektrikli araçların enerji giderlerindeki değişim motorine göre daha sınırlı kalırken toplam kullanım maliyetindeki avantajını büyük ölçüde koruduğu görülüyor.

Sonuç olarak motorinin litresinin son 1 ayda 100 TL seviyesine yaklaşması ve ardından bu seviyeyi aşması, dizel otomobillerin kilometre başına maliyetini artırdı. Elektrikli otomobillerde şarj maliyetleri kullanım şekline göre değişse de enerji giderleri dizel araçlara kıyasla daha düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu nedenle otomobil tercihinde yalnızca satın alma fiyatı değil, uzun vadeli kullanım maliyeti, enerji fiyatlarının seyri ve aracın kullanım profili de giderek daha önemli hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbulOtomobilEkonomiEnerjiSon Dakika

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