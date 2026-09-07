Jaguar Land Rover maliyetleri düşürmek için 4.000 kişiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover (JLR), maliyetleri düşürmek ve Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için küresel iş gücünde 4.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi, işten çıkarmaların önümüzdeki iki yıl içinde yapılacağını ve sektörün elektriklenme sürecinde daha rekabetçi olabilmek için 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tasarruf hedeflediğini duyurdu.

İcra kurulu başkanı PB Balaji, otomotiv sektörünün yoğun rekabet ve jeopolitik belirsizlik ortamında teknolojik değişimle önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. İşten çıkarmalar ve tasarrufların, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde elektriklenme, dijital teknolojiler ve diğer alanlara 15-18 milyar sterlin (20-24 milyar dolar) yatırım yapmasına olanak sağlayacağını ekledi. Range Rover, Discovery gibi lüks SUV'lar üreten JLR, daha ucuz Çin elektrikli araçları, artan maliyetler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisiyle baskı altında. Geçen yıl bir siber saldırı üretimi bir ay durdurmuş, satışları da olumsuz etkilenmişti.

Hindistan'ın Tata Motors'una ait olan şirket, araçlarının çoğunu Birleşik Krallık'taki fabrikalarda üretiyor ve yaklaşık 34.000 kişiyi istihdam ediyor. İşten çıkarmaların çoğunun Birleşik Krallık operasyonlarını etkilemesi bekleniyor. Başbakan Andy Burnham'ın ofisi, otomotiv sektörü için küresel piyasa koşullarının zorlu olduğunu ancak hükümetin JLR için bir kurtarma paketi düşünmediğini açıkladı.