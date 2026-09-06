Jaguar Land Rover, Pazartesi büyük işten çıkarma programını açıklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Jaguar Land Rover, Pazartesi büyük işten çıkarma programını açıklamaya hazırlanıyor

Jaguar Land Rover, Pazartesi büyük işten çıkarma programını açıklamaya hazırlanıyor
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JLR, Cuma günü çalışanlarına gönüllü işten çıkarma programı başlattığını duyurdu ve Pazartesi günü büyük bir işten çıkarma planını resmen açıklamayı planlıyor. Şirket, geçen yılki siber saldırının ardından toparlanmaya çalışırken, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam ediyor; hükümet ve sendikalar ise süreci yakından izliyor.

JLR (Jaguar Land Rover), Pazartesi günü büyük bir işten çıkarma programını resmi olarak açıklamayı planlıyor. The Times'ın haberine göre, şirket Cuma günü çalışanlarına gönüllü işten çıkarma programı başlattığını duyurdu; bu program, maaşlı ve yönetim ekibi üyelerine şirketten ayrılma fırsatı sunuyor. Bu gelişme, şirketin geçen yıl üretimini durduran büyük bir siber saldırının ardından toparlanmaya çalıştığı bir dönemde yaşanıyor.

Şirket, Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam ediyor ve araçlarının çoğunu Solihull ve Halewood'daki fabrikalarında üretiyor. İşletme Bakanı Jonathan Reynolds, JLR CEO'su PB Balaji ile görüştü ve önümüzdeki hafta liderlik ekibiyle toplanacak. Bir hükümet sözcüsü, işçiler için belirsiz bir dönem olduğunu kabul etti ve hükümetin otomotiv sektörüne destek sağlamak için elektrik faturalarını düşürme, sıfır emisyonlu araç üretimine 4 milyar sterlin yatırım ve elektrikli araç hibeleri gibi adımlar attığını söyledi.

Unite sendikası genel sekreteri Sharon Graham ise hükümetleri eleştirerek, yıllardır süren yetersiz yatırım, sürdürülemez ZEV zorunlulukları ve yüksek enerji maliyetlerinin sektörü felç ettiğini belirtti. JLR, haziran ayına kadar olan çeyrekte gelirlerinin %9,6 düşüşle 6 milyar sterline gerilediğini ve araç satış hacimlerinin %9,2 azaldığını açıkladı. Kar da önemli ölçüde düşerek 109 milyon sterline geriledi. Üretim; bir tedarikçi fabrikasındaki yangın, Norveç'teki yangın nedeniyle Range Rover üretimine ara verilmesi ve Jaguar'ın bazı dizel ve benzinli modelleri durdurmasıyla kesintiye uğradı. Jaguar, elektrikli modellere odaklanmak için stratejisini değiştiriyor. Şirket, toparlanmayı desteklemek için maliyetlerde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf planladığını daha önce duyurmuştu. Geçen yıl bir siber saldırı, şirketin İngiltere'deki fabrikalarında beş hafta üretimi durdurmasına neden olmuş ve satışları olumsuz etkilemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Land Rover, Otomobil, Ekonomi, Jaguar, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Jaguar Land Rover, Pazartesi büyük işten çıkarma programını açıklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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