JLR küresel çapta 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu - Son Dakika
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JLR küresel çapta 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

JLR küresel çapta 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
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İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), artan maliyetler ve Çinli rakiplerin baskısı nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Şirket, bu adımla 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi ve daha az satışla karlılığını sürdürmeyi hedefliyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), küresel çapta yaklaşık 4 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı. CEO P. B. Balaji'nin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre şirket, önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünü yaklaşık yüzde 10 azaltarak 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tasarruf etmeyi hedefliyor.

JLR, artan maliyetler ve BYD gibi Çinli üreticilerin uygun fiyatlı SUV modelleriyle Avrupa'ya güçlü girişi sonrası rekabet gücünü korumak için bu kararı aldı. Şirket, başa baş noktasını 300 bin araca indirerek daha az satış hacmiyle karlılığını sürdürmeyi planlıyor. Bu adım, Renault ve Volkswagen'ın benzer hamlelerinin ardından geldi; Volkswagen geçen hafta 50 bin ek işi kaldıran bir planı onaylamıştı.

Hintli Tata Motors'un iştiraki olan JLR; ABD'deki yüksek gümrük vergileri, Çin pazarındaki durgunluk ve fabrikalarını etkileyen siber saldırının sonuçlarıyla mücadele ediyor. Kilit bir tedarikçide çıkan yangın ve Orta Doğu'daki çatışmalar da satışları olumsuz etkiledi. Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra önümüzdeki 12 ay içinde beş yeni ürünü piyasaya süreceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Land Rover, İngiltere, Ekonomi, Sterlin, Jaguar, Son Dakika

Son Dakika Otomobil JLR küresel çapta 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu - Son Dakika

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